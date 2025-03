Stirnfalten straffen, Augenbrauen liften, Zornesfalte glätten: Immer mehr Menschen lassen sich Botox spritzen. Vor allem jüngere. Klar ist: Botox ist kein Tabu mehr. Botox-Studios sprießen in Innenstädten wie Pilze aus dem Boden, bieten teilweise Behandlungen zu Discountpreisen an. Aber wie professionell sind solche Anbieter? Und dürfen sie überhaupt Botox spritzen? VOLLBILD besucht undercover Botox-Studios - auch in heimischen Wohnzimmern. Gibt es hier tatsächlich illegale, aber dafür günstige Botox-Behandlungen? Und wie weit gehen die Anbieter? Werden sie sogar Minderjährige mit Botox behandeln?

