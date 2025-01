Ist mein Kind krank? Ernähre ich mich richtig? Habe ich einen Knoten in der Brust? Tausende suchen schnelle Hilfe bei sogenannten Medfluencern, wenn's um ihre Gesundheit geht. Der Content dieser Medizin-Influencer boomt. Sie geben auf Instagram oder TikTok Tipps zur richtigen Ernährung oder zur Behandlung von Krankheiten. Oft in Arztkittel und mit Stethoskop. Eine bequeme Alternative zum engen Wartezimmer? Doch was, wenn einige dieser Internet-Docs sich nur als Ärzte inszenieren oder ihre Social Media-Sprechstunde mit fragwürdiger Werbung oder zweifelhaften Weltanschauungen vermischen?

