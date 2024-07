Islamisten sprechen auf TikTok verstärkt Schüler an. Offenbar verfangen die Parolen: Lehrer und Sozialarbeiter berichten, wie sich muslimische Schüler vor allem seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober radikalisiert haben. Verfassungsschützer sind besorgt. Wie schnell geraten Teenager bei TikTok in die Fänge von Islamisten? Und was können wir gegen die Radikalisierung von Schülern tun?

Mehr anzeigen