Kopenhagen ist schon längst kein Geheimtipp mehr unter den Städtereisen. Gut zehn Millionen Touristen besuchen die dänische Hauptstadt jedes Jahr. Sie alle lieben die entspannte Atmosphäre in der Stadt, das viele Grün und das Wasser! Dazu kommt Architektur der Extraklasse sowie jede Menge ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten. Doch Kopenhagen gilt auch als verhältnismäßig teuer. Wieviel man für einen Städtetrip in der dänischen Metropole ausgeben muss, findet "Was kostet…?"-Reporter Sven Kroll heraus. Sein Budget für eine fünftägige Reise: 500 Euro - inklusive Unterkunft, Verpflegung und Eintritte. Kopenhagen ist eine der fahrradfreundlichsten Städte Europas. Und natürlich erkundet auch Sven die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt mit dem Rad. Auf der städtischen Müllverbrennungsanlage Copenhill probiert er etwa Wintersport aus. Um bei den Übernachtungen zu sparen, testet Sven ein sogenanntes Kapsel-Hotel. Schafft es Sven, mit seinem Budget von 500 Euro auszukommen?

