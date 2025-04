Von der größten Entdeckung zur peinlichsten Blamage in nur wenigen Tagen: So lässt sich die Geschichte der "Hitler-Tagebücher" zusammenfassen, die das Magazin "stern“ im April 1983 der Öffentlichkeit vorstellte. Man war auf einen gigantischen Betrug hereingefallen, der auch vierzig Jahre später noch Fragen aufwirft: Wer hatte ein Interesse an dieser Geschichtsfälschung? Und was sollte damit erreicht werden? Reporter Gerd Heidemann, der die vermeintlichen Tagebücher für den "stern“ ankaufte, ist im Jahr 2024 im Alter von 93 Jahren gestorben. Er fühlte sich zeitlebens zu Unrecht an den Pranger gestellt.

