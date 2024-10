Udo Kier war Dämon, Frankenstein, Mörder, Liebhaber und sechsmal Adolf Hitler. Er spielte in Kunstfilmen, Indie-Klassikern und Blockbustern. Aufgewachsen ohne Vater in den Kölner Nachkriegsruinen träumt er davon, die Enge der damaligen Zeit hinter sich zu lassen – dieser Traum wird wahr. Kultregisseure, Superstars und Zuschauer weltweit sind der Aura des Kölners verfallen und haben ihm eine unglaubliche Karriere beschert. Er spielt an der Seite von Madonna, Pamela Anderson, Nicole Kidman, Joaquin Phoenix und Matt Damon, wird zur Muse Lars von Triers. Für diesen Film lässt Kier erstmals ein Kamerateam in sein Haus in Palm Springs und erzählt aus seinem Leben.

Mehr anzeigen