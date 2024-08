Der Dokumentarfilm "Die Beat-Rebellen von Herford" erzählt die Geschichten von neun Menschen, die in den 1960er-Jahren in einer ostwestfälischen Kleinstadt aufwuchsen. In dieser Zeit des kulturellen und politischen Umbruchs existierte dort der Jaguar-Club, in dem Weltstars wie Jimi Hendrix oder The Who ekstatische Performances zeigten und die Jugendlichen faszinierten. Der Film zeigt, wie diese Musik ihre Jugend prägte und welche Spuren die damalige Zeit in ihrem Leben hinterließ.

