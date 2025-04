"Sie sind der Meinung, das war spitze!": Ein Ausruf, der Hans Rosenthal und seine Sendung "Dalli Dalli" in der ganzen Nation bekannt machte. Am 2. April 2025 wäre Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden. Rosenthals Jugend war ein tragischer Kampf ums Überleben. Als Jude von den Nazis verfolgt, muss er Zwangsarbeit leisten, verliert schon jung beide Eltern wie auch seinen kleinen Bruder. Nach Kriegsende gelingt es ihm, ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Nach einer langjährigen Karriere beim Rias Berlin, wo er sich bis zum Unterhaltungschef hocharbeitet, kündigt er dort und macht sich als Showmaster selbstständig. Doch seine Gesundheit spielt nicht mit. Im Alter von 61 Jahren bekommt er die Diagnose Magenkrebs. Der Arzt gibt ihm noch ein Vierteljahr Lebenszeit. Hans Rosenthal versucht dagegen anzukämpfen und stirbt am 10. Februar 1987. Mit ihm ging einer der beliebtesten deutschen Fernsehmoderatoren der 80er Jahre.

Mehr anzeigen