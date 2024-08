Zerrissen zwischen der Freiheit der Wellen und gesellschaftlichen Zwängen ringen drei Surf-Begeisterte mit sozialen und politischen Hürden. So kämpft sich Majid, Kitesurf-Lehrer in Spanien, durch den Dschungel der Bürokratie, um seine Familie, die durch Visabeschränkungen in Marokko feststeckt, zu sich nach Europa zu holen. Unterdes stellt Margaux in Frankreich Geschlechterstereotypen in der heteronormativen Surfszene infrage. Zusammen mit Freund:innen organisiert sie das erste LGBTQ+-freundliche Surf-Festival Europas. Und für Rory schließlich, der im Nordirlandkonflikt aufgewachsen ist, war Surfen die "Rettung".

Mehr anzeigen