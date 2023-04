Das Dänische Radio-Sinfonieorchester interpretiert packende Filmmusik mit Ohrwurm-Charakter, wie den "Rosaroten Panther", "Sherlock" und "Catch me if you can". Die schwedische Pop- und Jazz-Sängerin Caroline Henderson entführen Sie mit Hits wie "Goldfinger", "Liebesgrüße aus Moskau" und "Live And Let Die" in die Welt der Agenten, Detektive und Spione. Mit Kompositionen von John Williams, John Barry, Michael Giacchino, Stephen Sondheim, Thomas Newman, Bono, Adele und Paul McCartney. Ein Fall nicht nur - aber natürlich auch - für James Bond. Mit Caroline Henderson, Dänisches Radio-Sinfonieorchester. Leitung: Hans Ek

Mehr anzeigen