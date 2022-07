Eurovision Young Musicians 2022

Der "Eurovision Young Musicians" (EYM) ist der medial bedeutsamste klassische Musikwettbewerb für europäische Nachwuchsmusiker:innen. Zum 40. Jubiläum und nach vier Jahren "Corona-Zwangspause" kehrt der Eurovision Young Musicians (EYM) in diesem Jahr endlich wieder zurück. Er findet 2022 im Rahmen des Montpellier Festivals in der Opéra Berlioz statt. Für Deutschland tritt der 19-jährige Cellist Philipp Schupelius an. Begleitet wird er vom L’Orchestre National de Montpellier, unter der Leitung von Pierre Dumoussaud.

Mehr anzeigen