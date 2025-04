Starpianist Leif Ove Andsnes und das Mahler Chamber Orchestra spielen das Abschlusskonzert ihres gefeierten "Mozart Momentum"-Projekts im prunkvollen Großen Saal des Mozarteums. In Mozarts Geburtsstadt Salzburg erscheint das ohnehin schon tiefgründige Klavierkonzert Nr. 24 fast noch eine Spur emotionaler. Entsprechend gefühlvoll interpretieren Leif Ove Andsnes, das Mahler Chamber Orchestra und dessen Konzertmeister Matthew Truscott die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart in dieser besonderen Aufzeichnung. Programm: Konzert Nr. 24 in c-Moll für Klavier und Orchester KV 491 und "Andante" aus dem Konzert Nr. 21 in C-Dur KV 467.

