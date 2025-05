Der Karlspreis 2025 wird am 29. Mai in Aachen an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verliehen. Seit 2019 ist sie im Amt. Mit dem Preisgeld in Höhe von einer Million Euro sollen europäische Projekte finanziert werden. In der Begründung für den Karlspreis heißt es, dass Ursula von der Leyen die "starke Stimme Europas in der Welt" sei: In einer Zeit, in der die Europäische Union von außen durch den Aggressionskrieg Russlands, von innen durch Demagogen, Rassisten, Antisemiten und Anti-Europäer bedroht werde.

