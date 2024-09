Liebe Grüße vom Place de la Republique – mitten in Köln. Denn die Domstadt am Rhein war einst französisch und trägt in Teilen noch immer französische Züge. Gemeinsam mit Marijke Amado erkundet Sven Kroll nicht nur die Reste der französischen Besatzung: Sie schauen auch hinter das Geheimnis einer weltberühmten Hausnummer und was die Franzosen damit zu tun haben.

