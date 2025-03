Bewährungsprobe: Europas Kampf in einer neuen Weltordnung | Weltspiegel extra

Das jüngste NATO-Manöver in Rumänien findet ohne die USA statt. Man will Russland abschrecken, doch Europa ist zunehmend auf sich allein gestellt. Welche Fähigkeiten haben die Europäer überhaupt noch ohne die USA? Könnten sie in der Ukraine nach einem Waffenstillstand überhaupt Sicherheitsgarantien durchsetzen? Die USA verabschieden sich als Partner, machen wirtschaftlichen Druck auf Europa und werfen den Europäern auch noch vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die EU muss mit einem Stresstest umgehen wie noch nie in ihrer Geschichte. Das Weltspiegel extra zeigt auf, welche Herausforderungen anstehen: Militärisch, wirtschaftlich, politisch. Und welche Möglichkeiten die EU hat.

