Kampf im Ostkongo | Weltspiegel extra

Die Rebellengruppe M23 hat die Millionenstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik eingenommen. Was bedeutet das für die Zukunft des Landes und auch für uns in Deutschland? Seit dem Völkermord 1994 in Ruanda ist auch der Ostkongo instabil. Viele Täter flohen nach Goma. Der Ostkongo ist reich an Rohstoffen, um die sich viele Länder reißen. Der Film berichtet aus Goma, erklärt, wie es zu der aktuellen Situation kommen konnte. Wie kann die Zukunft der rohstoffreichen Region aussehen?

