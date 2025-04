Wenige Tage vor dem Tag der Pressefreiheit blickt "Weltspiegel" in zwei Länder, in denen Journalist:innen unter teils schwierigen Bedingungen ihren Job erledigen müssen. Die Türkei gehört wohl zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalist:innen weltweit und belegt im Jahr 2023 in der Rangliste der Pressefreiheit Platz 165 von 180.Unter Präsident Trump haben sich die Arbeitsbedingungen in den USA teils erschwert. Ausschluss von Medienvertreter:innen, massive Kürzungen beim staatlichen Sendernetzwerk Voice of America –Präsident Trump versucht die Medienberichterstattung zu kontrollieren.Die ARD-Korrespondentinnen Gudrun Engel (ARD Washington) und Katharina Willinger (ARD Istanbul) stellen sich den Fragen von Schüler:innen.

