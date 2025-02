Immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten in Vollzeit oder im Minijob. Anna besucht den Verein „Mäuse für Ältere“ in Essen – hier sind alle im Ruhestand und arbeiten trotzdem. Manche, weil sie es müssen, andere, weil sie es wollen. Und da es keine Jobbörse für Ältere gibt, haben sie eine gegründet. Anna Planken geht zur Schönheitschirurgin. Chi Bösenberg-Pham war Oberärztin an einem Klinikum und hat sich mit ihrer eigenen Praxis für Schönheitschirurgie selbständig gemacht. Noch nie gab es in Deutschland so viele Eingriffe wie im vergangenen Jahr.

