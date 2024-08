Ein Tanzabend, den die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgestalten: "À la carte" besteht aus unterschiedlichen Szenen, deren Reihenfolge und Form erst im Dialog zwischen Ausführenden und Publikum festgelegt wird. Wie aus einer Speisekarte wählen sie gemeinsam Musik, Tanzstil und Requisiten aus. So entsteht jeden Abend eine neue Choreografie. "À la carte" ist eine Produktion der Dresden Frankfurt Dance Company unter der Leitung von Ioannis Mandafounis. Die Premiere im Rahmen der Ruhrtriennale ist am 22. August auf PACT Zollverein. Frisch gekocht wird am 23., 24. und 25. August.

Mehr anzeigen