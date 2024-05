Er nennt sich selbst Deutschlands "größten Anime-Experten". Sein Wissen und seine Leidenschaft teilt Raafey mit anderen Fans der japanischen Kunstform auf seinen Social-Media-Kanälen. Der 26-jährige Herforder hat sich schon in seiner Kindheit für die japanischen Zeichentrickfilme begeistert. Er ist überzeugt davon, dass Serien wie "One Piece", "Demon Slayer" oder "Attack on Titan" uns eine ganz neue Welt eröffnen, die uns berührt und mitreißt.

