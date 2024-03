Frühjahr 1986: In der westfälischen Provinz beginnt ein schüchterner 19-Jähriger sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Psychiatrie. Vor ihm liegen anstrengende Wochen. Bis eines Tages eine neue Patientin auf die Station kommt. Anne Schmidt ist kaum älter als er und leidet unter Paranoia. Als sie aus der geschlossenen Abteilung davonläuft, beginnt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Betreuer und Betreuter, in der auch der Super-GAU von Tschernobyl eine Rolle spielt. Markus Berges' dritter Roman ist autobiografisch geprägt. Er erzählt vom Jungsein, von Freiheit und Exzessen, aber auch von der Kompliziertheit des Erwachsenwerdens.

