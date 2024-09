London 2022: Die deutsch-indische Drehbuchautorin Durga arbeitet an einer politisch korrekten Neuverfilmung der Romane von Agatha Christie – mit einem schwarzen Hercule Poirot. Da katapultiert sie eine Zeitreise in das Jahr 1906 und mitten in den indischen Unabhängigkeitskrieg. Nach ihrem gefeierten Debüt "Identitti" thematisiert Mithu Sanyal in ihrem turbulenten neuen Roman "Antichristie" unser Verhältnis zum Kolonialismus und zur Gewalt. Westart hat die Schriftstellerin und Journalistin in ihrer Heimatstadt Düsseldorf getroffen.

