Zu Besuch im Apollo Varieté in Düsseldorf. Bernhard Paul und sein "Circus Roncalli" stehen für moderne Zirkuskunst. Eine Heimat hat sie in "Roncalli’s Apollo Varieté" am Rhein gefunden. Weitere Themen der Sendung: "Pando" – ein Abenteuerroman von Enis Maci und Pascal Richmann | 40 Jahre Dortmunder Kunstverein – Westart gratuliert! | Kunst in Kürze – das 18. Kurzfilmfestival Köln | Mythos Murano – Die Glassammlung im Kunstpalast Düsseldorf

