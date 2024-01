Das Kunstmuseum Bochum zeigt die Sonderausstellung "Our House Is A Very Very Very Fine House". Ein Ort mit Werkstattcharakter, offen für Kunstinteressierte und Neugierige gleichermaßen. Weitere Themen: "Johnny & Me": Filmische Zeitreise mit dem Grafiker John Heartfield | Kostüme aus dem 3D-Drucker: Die Künstlerin Yvonne Dicketmüller | Die fulminante Komödie "Jeeps" über das Erben am Grillo-Theater Essen

