Wir, die Generation Z: Über Sex, Dickpics und Schulstress (3/3) | Video der Sendung vom 06.10.2022 23:35 Uhr (6.10.2022) mit Untertitel

Die Generation Z, wie tickt sie und was macht sie aus? Das zeigen und erzählen vier Mädchen und vier Jungen im Alter von 15-17 Jahren. Viel wird in den Medien über sie spekuliert und Soziologen und Psychologen sprechen davon, dass diese Generation anders ist als alle bisherigen, denn sie wurde in ein neues, digitales Zeitalter geboren. In unserem Film reden die Jugendlichen selbst. Dieser Film wurde im Jahr 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

