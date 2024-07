In Schwalmtal im Kreis Viersen beginnen Sabrina (27) und Robin (31) ihr Camping-Abenteuer. Seit einem Jahr rüsten die Handwerkerin und der gelernte KFZ-Mechatroniker ihren 24 Jahre alten Transporter für das Camperleben um. Jetzt ist es endlich soweit: Ihr erster großer Trip führt sie nach Italien. 2.700 Kilometer wollen sie auf ihrer Reise zurücklegen. Sie beginnen ganz romantisch in Verona, der Stadt von Shakespeares "Romeo und Julia". Weiter geht es nach Modena, dem Eldorado der italienischen Luxusautomobile. Hier geht Robins Traum in Erfüllung: er darf selbst einen PS-starken Wagen fahren. Ihre Tour führt sie weiter an die Adriaküste nahe Comacchio, wo sich "Pferdemädchen" Sabrina ihren Kindheitstraum erfüllen und zum ersten Mal an der Küste des Meeres entlang reiten möchte.

