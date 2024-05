Von Wellness am Strand bis Action in den Bergen: Seit 2004 schürt Wunderschön das Fernweh und macht Lust aufs Reisen. Tamina Kallert war von Anfang an dabei und schaut nun zurück auf die Highlights, die größten Wagnisse und die eindrucksvollsten Erlebnisse der vergangenen beiden Jahrzehnte.

