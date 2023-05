Alles Friesisch oder was? Daniel Aßmann macht eine Fahrradtour von Borkum an die Ems und lernt dabei Land und Leute auf der holländischen und der ostfriesisch-deutschen Seite kennen. Rund um die Emsmündung und den Dollart entdeckt er die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Nachbarländer. Zwischendurch wechselt er auch mal das Gefährt: Er rast mit einem Strandsegler, einem segelgetriebenen Kart, das bis zu 100 km/h schnell werden kann, über die Sandbank des Borkumer Strands. Auf dem Festland spielt er den Vorkoster für die Seehunde in der Robbenstation in Norddeich.

Mehr anzeigen