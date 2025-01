Seit Juli 2024 gibt es in Deutschland Cannabis-Social-Clubs. In diesem Film wird die Ernte und die Abgabe von Hanf an die Vereinsmitglieder in Ganderkesee begleitet. Es könnte so einfach sein: Vereinsmitglied werden, Beitrag bezahlen, Hanf abholen und kiffen – ohne Rezept, ohne Dealer. In der Realität klappt das nicht immer. Viele Clubs kämpfen mit den Behörden und warten auf eine Lizenz. Andere wittern das große Geschäft. Eine Y-Kollektiv-Reportage.

Mehr anzeigen