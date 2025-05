Fast die Hälfte aller jungen Menschen fühlt sich einsam. Gesprochen wird darüber aber kaum. Autorin Lea geht der Einsamkeit nach und sucht nach Antworten auf die Frage: Was kann man gegen Einsamkeit tun? Anne und Adrià überlegen, mit ihren Kindern nach Mallorca auszuwandern, um dort mehr Nähe zu finden. Jaro aus Freiburg fühlt sich in einer neuen WG einsam und vermisst einen vertrauten Menschen. Mit schonungsloser Ehrlichkeit teilt Lea auch ihre eigenen Erfahrungen mit der Einsamkeit und untersucht, warum es vielen so schwerfällt, sich dieses Gefühl einzugestehen und darüber zu sprechen. Weitere Infos zu unserem Projekt über Einsamkeit findet Ihr hier: https://1.ard.de/exit-einsamkeit?mt=yk

