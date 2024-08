Unter Jugendlichen immer beliebter: Lachgas als Partydroge. Was harmlos klingt, kann ernste Folgen haben: Psychische Abhängigkeit und Nervenschäden, sogar der Rollstuhl droht. Rapper wie Haftbefehl und Capital Bra haben Lachgas konsumiert und warnen vor dem Rausch. Auch Nachwuchs-Rapper Joelz thematisiert Lachgas in seinen Songs und erzählt uns von der Wirkung der Droge. Und wer verdient eigentlich an diesem Hype? [Zweite Fassung vom 27.05.2024]

Mehr anzeigen