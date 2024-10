Y-Kollektiv Meine Family wählt Trump

Was haben ein weißer Cowboy mittleren Alters und eine junge schwarze Frau in Harlem, New York, gemeinsam? Sie haben beide das Vertrauen in das politische System der USA verloren. Kurz vor der Präsidentschaftswahl ist bei vielen Wählerinnen und Wählern das Misstrauen gegenüber beiden Kandidaten groß. Welche Themen entscheiden die Wahl dieser Menschen? "Y-Kollektiv"-Reporter Hubertus Koch wollte dies herausfinden und reiste deshalb im August 2024 das erste Mal in seinem Leben in die USA. Hubi ballerte mit der Shotgun, ließ sich tätowieren, besuchte den einzig schwarz geführten Comedy Club in Harlem, New York City, und traf seine eigene Verwandtschaft: die Familie Koch aus South Dakota, tief im Mittleren Westen der USA.

Mehr anzeigen