Wer macht für uns die "Drecksarbeit" bei schlecht bezahlten Jobs und zu welchem Preis? Y-Kollektiv Reporterin Rachel Patt bekommt Einblicke in ein Dunkelfeld der Arbeitsausbeutung in Deutschland und trifft auf junge Brasilianer:innen, die oft ohne Verträge und teilweise komplett ohne Bezahlung hier arbeiten. Lisa ist eine von vielen Menschen, die mit dem Versprechen auf einen wesentlich höheren Verdienst nach Deutschland gelockt werden. Dafür hat sie ihre Heimat Brasilien und ihre Familie zurückgelassen. In Deutschland angekommen, werden die Leute isoliert von der Gesellschaft untergebracht und müssen an den Randzeiten für 6 Euro die Stunde Bürogebäude oder Supermärkte putzen oder auf Baustellen arbeiten. Y-Kollektiv Reporterin Rachel Patt versucht an die Verantwortlichen heranzukommen und sie mit ihren Recherchen zu konfrontieren.

