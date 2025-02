Das Y-Kollektiv besteht aus jungen Journalistinnen und Journalisten. Wir leben in Krisenzeiten, die Wirtschaft schwächelt, vor unserer Haustür tobt Krieg und die politischen Debatten sind aufgeheizt. Was denken junge Menschen vor der Wahl? Was frustriert sie und was wünschen sie sich?

