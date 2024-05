Zimmer frei! - Katrin Bauerfeind

Bekannt wurde die gebürtige Schwäbin Katrin Bauerfeind als Moderatorin des Internet-Formats "Ehrensenf". Mit der Moderation einer ZDF-Musikshow von der IFA in Berlin schaffte Katrin Bauerfeind den Sprung ins Fernsehen. Dort berichtete sie später für 3sat von der Berlinale. Da gab es sogar Anerkennung vom Papa, der die Medien-Karriere seiner Tochter bis dahin eher skeptisch verfolgt hatte. "Ei Katrin", schwäbelte der Vater, "isch glaub', des is scho deins". Bei "Zimmer frei!" wird Katrin Bauerfeind zu ihrer Freude - "Ich mag Wurst so gerne" - mit einer herzhaften Vesper empfangen. Mit dabei ist diesmal auch "Torten-Profi" Hugo Egon Balder.

