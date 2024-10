Die im Bundestag beschlossene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sorgt für heftige Debatten. Sie soll den finanziellen Druck auf die Kliniken abmildern und die Behandlungsqualität durch eine Spezialisierung der Kliniken erhöhen. Zur Sache! diskutiert: Was bedeutet die Reform für die Kliniken in Baden-Württemberg? Mehr als 80 % der Kliniken im Land stecken aktuell in den roten Zahlen. Kritiker befürchten, dass statt einer Verbesserung der Behandlungsqualität, Klinikschließungen vor allem im ländlichen Raum zunehmen könnten. Zudem plant die Kassenärztliche Vereinigung die Schließung zahlreicher Notfallpraxen. Was heißt das für die gesundheitliche Versorgung auf dem Land? Zu Gast bei Florian Weber sind Sozialminister Manfred Lucha, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Florian Wahl, der Chef der Krankenhausgesellschaft BW und Landrat des Alb-Donau-Kreis Heiner Scheffold und Notärztin Lisa Federle aus Tübingen.

