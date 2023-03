Der fanatische Veganer Horst Paschke erstickt - ausgerechnet an einer Karlswurst. Wurde er von Fleischgelüsten übermannt, oder hat da jemand mit seinen Wurstfingern nachgeholfen? Maja begibt sich tief in die Szene der Fleischfeinde und -anhänger, die sich seit Jahren einen Kleinkrieg liefern. Wurstfabrikant Würzner ist verdächtig, aber auch die Veganer-Koryphäe Frau Berggrün ist auch nicht ganz koscher. Paul interessiert das Ganze herzlich wenig, er liefert aber einen entscheidenden Hinweis (den Maja natürlich aus Versehen fast vernichtet) und ist am Ende, wenn Majas Leben bedroht wird, scheinbar ernsthaft um sie besorgt.

