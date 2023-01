BR Fernsehen Süd

Er war erste deutsche Papst seit 500 Jahren: Benedikt XVI. Heimatverbunden und Weltbürger zugleich. Mit seinem Rücktritt vom Amt des Papstes schrieb Joseph Ratzinger Kirchengeschichte. Hochbetagt starb er am Morgen des Silvestertages in seinem Altersruhesitz in den Vatikanischen Gärten. Am 5. Januar verabschiedet sich die Kirche von Papst Benedikt XVI. Sein Nachfolger Papst Franziskus leitet die Beisetzungsfeierlichkeiten auf dem Petersplatz. Den Gottesdienst kommentieren Erwin Albrecht und Elisabeth Möst. Vor Ort in Rom spricht BR Chefredakteur Christian Nitsche mit Gästen über den Abschied von Benedikt XVI. und sein Vermächtnis.

