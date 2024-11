Der Traum vom idyllischen Leben auf dem Land – immer mehr Großstädter spüren diese Sehnsucht. In "Raus aufs Land" wagen Menschen den mutigen Schritt in die Provinz und nehmen uns mit auf den Weg in ein neues Leben voller Herausforderungen. In den neuen Folgen von "Raus aufs Land" erleben wir Singles, Familien und Freunde, die der Stadt entfliehen, um sich auf dem Land ein neues Leben aufzubauen. Zwischen Selbstverwirklichung, Gemeinschaft und der Suche nach der großen Liebe meistern sie Herausforderungen und genießen die Freuden eines Lebens fernab der Großstadt. In 21 Episoden begleiten wir sie auf ihrem Weg aus der Komfortzone in eine unbekannte Welt – auf der Suche nach Glück und Erfüllung.