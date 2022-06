1400 Soldaten in Gardeuniformen, 200 Pferde und 400 Musiker - "Trooping the Colour" in London ist weniger eine Militärparade als ganz große Show. Exakt inszeniert, minutiös geplant, mit viel Musik. Zu Ehren der Queen. In diesem Jahr feiert Königin Elizabeth II. nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Schauplatz ist "Horse Guards Parade", ein riesiger Paradeplatz im Zentrum von London. Die Feier für Königin Elizabeth II. wird live im Ersten übertragen. Julia-Niharika Sen moderiert, an ihrer Seite kommentiert Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow die Parade.

