An Ostern verwandelt sich der Petersplatz in ein Blumenmeer. Der bunte Schmuck aus Zehntausenden Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Rosen und Orchideen gilt als Zeichen der Auferstehung und des Lebens, in diesem Jahr wird die Blumenpracht von der niederländischen Friesenkirche in Rom organisiert. Vor dieser Kulisse zelebriert Papst Franziskus den feierlichen Ostergottesdienst. Das Erste und das BR Fernsehen übertragen den Gottesdienst und den Segen „Urbi et Orbi“ ab 10 Uhr. Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.

